Последнее подорожание проезда в Сумской области было еще несколько лет назад.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось жителей Глухова, сообщает Politeka.

Такое решение принял исполнительный комитет Глуховского городского совета, учитывая обращение местных перевозчиков – ФЛП Буйды Н.М. и ФЛП Дмитренко О.А.

Они обосновали необходимость повышения цен экономическими факторами: ростом минимальной зарплаты, подорожанием горючего, расходных материалов и запчастей.

Стоимость проезда на двух маршрутах обновилась следующим образом:

Маршрут №6 («ул. Шевченко – ул. Путивльская»), обслуживающий ФЛП Буйда Н.М., теперь будет стоить 15 гривен для взрослых и 10 гривен для детей школьного возраста .

Маршрут №8-П («с. Слипород – ул. Заводская – Центр»), перевозчик ФЛП Дмитренко А.А., также имеет аналогичные тарифы: 15 гривен – взрослый билет , 10 гривен – детский .

Такую ситуацию объясняют тем, что тарифы не пересматривались долго, а стремительный рост цен на обслуживание транспорта и заработные платы водителей больше не позволяет работать перевозчикам по старым расценкам.

Напомним, что последнее подорожание проезда в Сумской области было еще несколько лет назад. Новые цены будут действовать до следующего пересмотра или существенных изменений в стоимости обслуживания маршрутов.

К слову, увеличение расценок коснулось также жителей Закарпатья. Это касается направления №32, который соединяет Мукачево с селом Новое Давыдково.

До этого поездка обошлась в 18. Причина таких ощутимых изменений вполне привычна. По словам чиновников, пересмотр стоимости билетов состоялся с учетом обращения перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106».

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