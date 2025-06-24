Згідно з графіком відключення світла у Сумській області, АТ «Сумиобленерго» повідомляє про тимчасову перерву в електропостачанні на території Недригайлова, передає Politeka.

Відключення стосуватиметься будинків на вулиці Сумській під номерами 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 та 77.

Не буде світла 1 липня 2025 року з 08:00 до 16:00. Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт на обладнанні підстанції — зокрема, ПС, РП, ТП та КТП. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності та безпеки електропостачання для мешканців громади.

Жителям варто з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, що можуть виникнути під час проведення ремонтних робіт. Це є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Рекомендується заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Сумській області: вимкнути з мережі побутові електроприлади, аби уникнути їх пошкодження. У разі необхідності звертайтеся до диспетчерської служби АТ «Сумиобленерго» для отримання додаткової інформації чи допомоги.

Своєчасні технічні роботи сприятимуть покращенню якості електропостачання в Недригайлівській громаді, що є важливим для комфортного життя місцевих мешканців.

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