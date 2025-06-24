Рекомендуется заранее подготовиться к графику отключения света в Сумской области.

Согласно графику отключения света в Сумской области, АО «Сумыоблэнерго» сообщает о временном перерыве в электроснабжении на территории Недригайлова, передает Politeka.

Отключение будет касаться домов на улице Сумской под номерами 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 и 77.

Не будет света 1 июля 2025 с 08:00 до 16:00. Это связано с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции – в частности, ПС, РП, ТП и КТП. Эти меры направлены на повышение надежности и безопасности электроснабжения жителей общины.

Жителям следует с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть при проведении ремонтных работ. Это является необходимым шагом для обеспечения стабильной работы электросетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Рекомендуется заранее подготовиться к графикам отключения света в Сумской области: отключить бытовые электроприборы из сети, чтобы избежать их повреждения. При необходимости обращайтесь в диспетчерскую службу АО «Сумыоблэнерго» для получения дополнительной информации, а также помощи.

Своевременные технические работы будут способствовать улучшению качества электроснабжения в Недригайловской общине, что важно для комфортной жизни местных жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения