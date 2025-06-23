Місцеві мешканці активно обговорюють тему подорожчання проїзду в Сумській області, адже це добряче б'є по гаманцю.

Подорожчання проїзду в Сумській області зачепило кілька напрямків, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося не лише обласного центру, а й невеликих населених пунктів.

У Глухові, до прикладу, перевізники звернулися до міської ради із проханням переглянути тарифи, мотивуючи це зростанням вартості пального, запчастин та необхідністю покрити витрати на підвищення зарплат водіям. Виконком пішов назустріч. І от з 1 травня жителі змушені звикати до нових розцінок.

Зокрема, на маршруті №6, який сполучає вулицю Шевченка та Путивльську, тепер доведеться викласти 15 гривень за дорослий квиток. Для школярів він обійдеться у 10. Обслуговує напрямок перевізник ФОП Буйда Н.М.

Схожа ситуація і на маршруті №8-П, що сполучає село Сліпород із Заводською частиною та центром. Там працює ФОП Дмитренко О.А., і вартість квитків аналогічна.

Але подорожчання проїзду в Сумській області не обмежилося лише Глуховом. У самих Сумах тролейбус або автобус коштує 6 гривень. Начебто небагато, але коли щодня добираєшся на роботу і назад, а ще й возиш дитину на гуртки, то сума швидко перетворюється на відчутну частину місячного бюджету.

Міські проїзні теж не дешеві. Наприклад, абонемент на 40 поїздок коштує 240 гривень. А якщо брати комбінований варіант — 25 поїздок у тролейбусі плюс 35 у автобусі, то доведеться віддати вже 360. Для студентів денного відділення діє знижка, вони платять лише 50%.

А от школярі, згідно з рішенням міськради, їздять безкоштовно. Експерти наголошують, що економічна ситуація змінюється, ресурси ростуть у ціні, тож підняття тарифів було лише питанням часу.

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