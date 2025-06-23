Местные жители активно обсуждают тему подорожания проезда в Сумской области, ведь это изрядно бьет по кошельку.

Подорожание проезда в Сумской области задело несколько направлений, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Сумской области затронуло не только областной центр, но и небольшие населенные пункты.

В Глухове, например, перевозчики обратились в городской совет с просьбой пересмотреть тарифы, мотивируя это ростом стоимости горючего, запчастей и необходимостью покрыть расходы на повышение зарплат водителям. Исполком пошел навстречу. И вот с 1 мая жители вынуждены привыкать к новым расценкам.

В частности, на маршруте №6, соединяющем улицу Шевченко и Путивльскую, теперь придется выложить 15 гривен за взрослый билет. Для школьников он обойдется в 10. Обслуживает направление перевозчик ФЛП Буйда Н.М.

Похожая ситуация и на маршруте №8-П, соединяющем село Слипород с Заводской частью и центром. Там работает ФЛП Дмитренко А.А., и стоимость билетов аналогична.

Но подорожание проезда в Сумской области не ограничилось только Глуховом. В самих Сумах троллейбус или автобус стоит 6 гривен. Вроде бы немного, но когда ежедневно добираешься на работу и обратно, а еще возишь ребенка на кружки, то сумма быстро превращается в ощутимую часть месячного бюджета.

Городские проездные тоже не дешевы. К примеру, абонемент на 40 поездок стоит 240 гривен. А если брать комбинированный вариант – 25 поездок в троллейбусе плюс 35 в автобусе, то придется отдать уже 360. Для студентов дневного отделения действует скидка, они платят всего 50%.

А вот школьники, согласно решению горсовета, ездят бесплатно. Эксперты отмечают, что экономическая ситуация меняется, ресурсы растут в цене, так что поднятие тарифов было только вопросом времени.

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