Мешканці Мукачева та навколишніх сіл обговорюють подорожчання проїзду на Закарпатті, адже це добряче б'є по гаманцях.

Подорожчання проїзду на Закарпатті зачепило маршрут №32, який з'єднує Мукачево з селом Нове Давидково, повідомляє Politeka.

Як інформують в управлінні міського господарства, на нещодавньому засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення переглянути чинний тариф. Нову ціну з 28 травня встановили на рівні 23 гривень за одного пасажира.

До цього, нагадаємо, поїздка коштувала 18. Причина таких відчутних змін цілком звична. За словами чиновників, перегляд вартості квитків відбувся з урахуванням звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12 106».

Окрім цього, були враховані економічні розрахунки та висновки профільної комісії, яка й рекомендувала новий тариф. У рішенні зазначено, що воно відповідає нормам чинного законодавства в транспортній сфері, а також регуляторній політиці держави.

Новина про подорожчання проїзду на Закарпатті одразу викликала жваві обговорення. Люди хоч і звикли до постійного зростання цін в усьому, але все одно не приховують розчарування. Мовляв, пальне росте постійно, але й рівень доходів не встигає за цими змінами.

Зрештою, подорожчання проїзду на Закарпатті це вже не поодинокий випадок, а тенденція, яку бачимо по всій Україні. Перевізники намагаються балансувати між витратами й мінімальними тарифами, а пасажири щоразу змушені адаптуватися до нових умов.

Чи стане це останнім переглядом вартості цього року, наразі невідомо. І хоч подібні нововведення виправдовуються економікою, кожна така новина б’є по сімейних бюджетах звичайних місцевих мешканців.

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