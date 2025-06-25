Жители Мукачево и окрестных сел обсуждают подорожание проезда на Закарпатье, ведь это изрядно бьет по кошелькам.

Подорожание проезда на Закарпатье задел маршрут №32, который соединяет Мукачево с селом Новое Давыдково, сообщает Politeka.

Как информируют в управлении городского хозяйства, на недавнем заседании исполнительного комитета было принято решение пересмотреть действующий тариф. Новую цену с 28 мая установили на уровне 23 гривен за одного пассажира.

До этого, напомним, поездка обошлась в 18. Причина таких ощутимых изменений вполне привычна. По словам чиновников, пересмотр стоимости билетов состоялся с учетом обращения перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106».

Кроме того, были учтены экономические расчеты и выводы профильной комиссии, которая и рекомендовала новый тариф. В решении отмечено, что оно отвечает нормам действующего законодательства в транспортной сфере, а также регуляторной политике государства.

Новость о подорожании проезда в Закарпатье сразу вызвала оживленные обсуждения. Люди хоть и привыкли к постоянному росту цен во всем, но все равно не скрывают разочарования. Мол, горючее растет постоянно, но и уровень доходов не успевает за этими изменениями.

В конце концов подорожание проезда на Закарпатье это уже не единичный случай, а тенденция, которую видим по всей Украине. Перевозчики пытаются балансировать между расходами и минимальными тарифами, а пассажиры каждый раз вынуждены адаптироваться к новым условиям.

Станет ли это последним пересмотром стоимости в этом году, пока неизвестно. И хотя подобные нововведения оправдываются экономикой, каждая такая новость сказывается на семейных бюджетах обычных местных жителей.

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