У рамках графіка відключення газу в Харкові мешканців зазначених адрес просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Відповідно до графіка відключення газу в Харкові, у місті тривають планові роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Комунальні служби ХМФ «Газмережі» повідомляють про тимчасове припинення газопостачання на низці вулиць міста у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та модернізації газопроводів.

З 24 по 25 червня включно буде відключено газопостачання у кількох житлових будинках за такими адресами: вул. Освітянська, буд. 7; Професорська, буд. 29, 30; Комітетська, буд. 8. Роботи розпочалися о 11:15 і триватимуть до 17:01 наступного дня. За їх виконання відповідає ХМФ «Газмережі».

Окрім того, значне планове відключення охоплює повністю житлові будинки в таких районах:

пров. Калиновий, вул. Білої Акації, проїзд Сокільницький, в’їзди Сокільницький 1-й, 2-й, 3-й, вул. Шовковична, в’їзди Шовковичний 3-й, 4-й, 5-й, Кипарисова, Червоної Троянди та мікрорайон Сокільники. Також під відключення підпадають окремі адреси: вул. Калинова, буд. 12; Дерев’янка, буд. 3, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37; Професорська, буд. 2, 4, 6, 29; вул. Комітетська, буд. 8.

Роботи стартували 24 червня о 09:01 і триватимуть до 25-го 17:01. Виконавцем робіт також є ХМФ «Газмережі».

У рамках графіка відключення газу в Харкові мешканців зазначених адрес просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, уникати самостійного втручання у систему газопостачання та забезпечити доступ працівників газової служби до технічних приміщень.

Відновлення подачі газу буде здійснюватися поступово після завершення ремонту та обов’язкового технічного огляду мереж.

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