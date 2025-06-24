Влада не запроваджує підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові, і мешканці міста сплачуватимуть за воду, електроенергію, газ та водовідведення за старими цінами, повідомляє Politeka.

Для жителів Харкова централізоване водопостачання й надалі коштує 16,032 грн/м³, а водовідведення — 8,484 м³. Таким чином, сумарний тариф становить 24,516 м³.

Для інших категорій споживачів вартість вища: 39 гривень м³ за воду та 18,792 м³ за водовідведення. У Височанській громаді діють нові підвищені ціни, що вступили в силу ще з квітня: 52,0 гривні м³ за водопостачання та 38,56 грн/м³ за водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові також не торкнулося води. Її вартість коливається від 80,62 до 93,22 грн/м³, залежно від постачальника послуг та технічних характеристик житла (наявність сушарок). Ціна на газ залишається фіксованою — у межах 7,96–7,99 м³, згідно з умовами тарифного плану, затвердженого НАК "Нафтогаз України".

Для побутових споживачів електроенергії у Харкові діє єдина ціна — 4,32 за кВт∙год, без змін у червні.

Попри загальні економічні виклики, у червні комунальні платежі залишаються стабільними. Це дає можливість громадянам краще планувати свої витрати на літо.

Фахівці рекомендують мешканцям слідкувати за офіційними оголошеннями у разі можливих змін у другій половині року.

Харків’янам радять перевіряти рахунки щомісяця, аби уникнути непорозумінь щодо нарахувань. Фінансова передбачуваність тарифів дає змогу родинам краще контролювати свій бюджет у складний період.

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