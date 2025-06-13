Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області зумовлене збільшенням витрат підприємств на екологічні заходи та утримання територій.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області відбулося вдруге за пів року, повідомляє Politeka.

Зокрема, йдеться про ціни на вивіз побутових відходів. Це рішення ухвалив виконком міської ради у зв’язку з додатковими витратами на поховання зелених насаджень, які тепер включені у вартість. Нове підвищення торкнулося мешканців різних районів міста.

Для жителів колишніх Першотравневого та Садгірського районів, де послуги надає підприємство "Укрвторресурси-Буковина", тарифи зросли до 62,69 грн із ПДВ для багатоквартирних будинків (з них 5,12 — за зелені відходи) та до 71,38 гривні із ПДВ для одноквартирних будинків (з них 10,71 — за зелені відходи).

У Шевченківському районі, Чорнівці та Коровії, де обслуговування забезпечує "Макс клін сіті", нові ціни становлять: 61,75 для багатоквартирних будинків і 70,01 для одноквартирних у Чернівцях.

Для Коровії та Чорнівки розцінки на вивіз сміття складають 60,51 гривень для багатоквартирних та 55,94 для одноквартирних будинків. Також передбачена вартість поховання зелених насаджень — 4,75 гривні для багатоквартирних і 9,94 гривень для одноквартирних будинків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області зумовлене збільшенням витрат підприємств на екологічні заходи та утримання територій.

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