Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области обусловлено увеличением расходов предприятий на экологические мероприятия и содержание территорий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области произошло во второй раз за полгода, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о ценах на вывоз бытовых отходов. Это решение принял исполком городского совета в связи с дополнительными расходами на захоронение зеленых насаждений, которые теперь включены в стоимость. Новое повышение коснулось жителей разных районов города.

Для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов, где услуги предоставляет предприятие "Укрвторресурсы-Буковина", тарифы выросли до 62,69 грн с НДС для многоквартирных домов (из них 5,12 — за зеленые отходы) и до 71,38 гривны с НДС для одноквартирных домов (из 7 зеленых домов).

В Шевченковском районе, Черновцах и Корове, где обслуживание обеспечивает "Макс клин сити", новые цены составляют: 61,75 для многоквартирных домов и 70,01 для одноквартирных в Черновцах.

Для Коровии и Черновки расценки на вывоз мусора составляют 60,51 грн. для многоквартирных и 55,94 грн. для одноквартирных домов. Также предусмотрена стоимость захоронения зеленых насаждений — 4,75 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области обусловлено увеличением расходов предприятий на экологические мероприятия и содержание территорий.

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