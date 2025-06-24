Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Харькове активно интересует местных жителей.

Власти не вводят повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове, и жители города будут платить за воду, электроэнергию, газ и водоотвод по старым ценам, сообщает Politeka.

Для жителей Харькова централизованное водоснабжение и дальше стоит 16,032 грн/м³, а водоотвод — 8,484 м³. Таким образом, суммарный тариф составляет 24,516 м3.

Для других категорий потребителей стоимость выше: 39 гривен за воду и 18,792 за водоотвод. В Высочанской общине действуют новые повышенные цены, которые вступили в силу еще с апреля: 52,0 грн/м² за водоснабжение и 38,56 грн/м³ за водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове также не коснулось воды. Ее стоимость колеблется от 80,62 до 93,22 грн/м³ в зависимости от поставщика услуг и технических характеристик жилья (наличие сушилок). Цена на газ остается фиксированной - в пределах 7,96-7,99 м³, согласно условиям тарифного плана, утвержденного НАК "Нафтогаз Украины".

Для бытовых потребителей электроэнергии в Харькове действует единая цена – 4,32 за кВт∙ч, без изменений в июне.

Несмотря на общие экономические вызовы, в июне коммунальные платежи остаются стабильными. Это позволяет гражданам лучше планировать свои расходы на лето.

Специалисты рекомендуют жителям следить за официальными объявлениями при возможных изменениях во второй половине года.

Харьковчанам советуют проверять счета ежемесячно во избежание недоразумений относительно начислений. Финансовая предсказуемость тарифов позволяет семьям лучше контролировать свой бюджет в сложный период.

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