В рамках графика отключения газа в Харькове жителей указанных адресов просят отнестись с пониманием временных неудобств.

Согласно графику отключения газа в Харькове, в городе продолжаются плановые работы на газовых сетях, сообщает Politeka.

Коммунальные службы ХМФ "Газсети" сообщают о временном прекращении газоснабжения на ряде улиц города в связи с проведением технического обслуживания и модернизации газопроводов.

С 24 по 25 июня включительно будет отключено газоснабжение в нескольких жилых домах по адресам: ул. Просвещенская, дом. 7; Профессорская, дом. 29, 30; Комитетская, дом. 8. Работы начались в 11:15 и продлятся до 17:01 на следующий день. За их выполнение отвечает ХМФ «Газсети».

Кроме того, значительное плановое отключение охватывает полностью жилые дома в следующих районах:

пров. Калиновая, ул. Белой Акации, проезд Сокольницкий, въезды Сокольницкий 1-й, 2-й, 3-й, ул. Шелковичная, въезды Шелковичный 3-й, 4-й, 5-й, Кипарисова, Красной Розы и микрорайон Сокольники. Также под отключение подпадают отдельные адреса: ул. Калиновая, дом. 12; Деревянко, дом. 3, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37; Профессорская, дом. 2, 4, 6, 29; ул. Комитетская, дом. 8.

Работы стартовали 24 июня в 09:01 и продлятся до 25-го 17:01. Исполнителем работ также является ХМФ «Газсети».

В рамках графика отключения газа в Харькове жителей указанных адресов просят отнестись к пониманию временных неудобств, избегать самостоятельного вмешательства в систему газоснабжения и обеспечить доступ работников газовой службы к техническим помещениям.

Восстановление подачи газа будет производиться постепенно после завершения ремонта и обязательного технического осмотра сетей.

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