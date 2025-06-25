Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області та інша допомога спрямована, перш за все на певні категорії вразливості.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надає благодійна організація Карітас, проте роздача відбувається не щоденно, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила організація на своєму сайті.

Так, під час таких виїздів представники організації здійснюють комплексне обслуговування, аналогічне до того, що надається в міських осередках. Зокрема, людям передають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області й гігієнічні набори, здійснюють реєстрацію на грошову допомогу, а також пропонують фахові консультації юриста, психолога, кризового менеджера та кейс-менеджера.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області та інша допомога спрямована, перш за все, на такі категорії:

мешканці населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій;

внутрішньо переміщені особи, що втратили дім або змушені були залишити його через війну;

постраждалі від обстрілів чи бойових дій;

жителі деокупованих міст і сіл, які нині намагаються відновити життя з руїн.

Особливу увагу Карітас приділяє підтримці тих, хто опинився в особливо важких життєвих обставинах. До таких категорій належать:

багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми;

одинокі батьки та опікуни, які самостійно виховують дитину або дітей;

вагітні жінки та матері, що годують немовлят до двох років;

люди похилого віку, які залишилися на самоті (віком 60+);

особи з інвалідністю першої або другої групи;

тяжкохворі, які потребують постійної опіки або лікування.

Важливо: про роздачу нових наборів організація повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук.

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