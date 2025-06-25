Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области и другая помощь направлена, прежде всего на определенные категории уязвимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляет благотворительная организация Каритас, однако раздача происходит не ежедневно, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила организация на своем сайте.

Так, во время таких выездов представители организации осуществляют комплексное обслуживание, аналогичное предоставленному в городских ячейках. В частности, людям передают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области и гигиенические наборы, регистрацию на денежную помощь, а также предлагают профессиональные консультации юриста, психолога, кризисного менеджера и кейс-менеджера.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области и другая помощь направлена, прежде всего, на следующие категории:

жители населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий;

внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома или вынужденные были покинуть его из-за войны войны;

пострадавшие от обстрелов или боевых действий;

жители деоккупированных городов и сел, ныне пытающихся восстановить жизнь из руин.

Особое внимание Каритас уделяет поддержке оказавшихся в особо тяжелых жизненных обстоятельствах. К таким категориям относятся:

многодетные семьи с тремя и более детьми;

одинокие родители и опекуны, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей;

беременные женщины и матери, кормящие грудных детей до двух лет;

пожилые люди, оставшиеся в одиночестве (возрастом 60+);

лица с инвалидностью первой или второй группы;

тяжелобольные, нуждающиеся в постоянной опеке или лечении.

Важно: о раздаче новых наборов организация сообщает на своей странице в Фейсбук.

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