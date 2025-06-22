Місцевих мешканців попередили про графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Полтавській області.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Полтавській області передбачає, що жителі деяких вулиць із 23 числа залишаться без постачання, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на котельнях, які необхідно виконати для якісного та безперебійного теплопостачання у майбутньому. Про це офіційно повідомило підприємство «Полтаватеплоенерго» на своїй сторінці у Facebook.

У період проведення робіт гарячого душу тимчасово не буде у певних будинках, відповідно до графіка відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Полтавській області.

Така тимчасова зупинка є необхідною для того, щоб забезпечити безпечну та якісну роботу теплових мереж у холодний період. За планом, з 23 до 28 числа гарячого водопостачання не буде на Соборності, 77А і Великотирнівську, 22А.

Водночас, згідно з графіком відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Полтавській області, незручності до 1 липня доведеться терпіти і на вулицях Решетилівській, Богдана Хмельницького, Небесної Сотні, Миру, Володимира Івасюка, Бідного.

А також на проспектах Миколи Вавілова і Миру, бульварі Богдана Хмельницького. Усі роботи спрямовані на те, щоб котельні і теплові мережі працювали без збоїв у майбутньому.

Підприємство «Полтаватеплоенерго» просить мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і запевняє, що після завершення ремонтних робіт подачу буде відновлено. З огляду на це, варто врахувати інформацію про обмеження при плануванні свого побуту на найближчі дні.

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