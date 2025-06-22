Местных жителей предупредили о графике отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Полтавской области.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Полтавской области предусматривает, что жители некоторых улиц с 23 числа останутся без поставок, сообщает Politeka.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ в котельных, которые необходимо выполнить для качественного и бесперебойного теплоснабжения в будущем. Об этом официально сообщило предприятие «Полтаватеплоэнерго» на своей странице в Facebook.

В период проведения работ горячего душа временно не будет в определенных домах, согласно графику отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Полтавской области.

Такая временная остановка необходима для того, чтобы обеспечить безопасную и качественную работу тепловых сетей в холодный период. По плану, с 23 до 28 числа горячего водоснабжения не будет на Соборности, 77А и Великотырновске, 22А.

В то же время, согласно графику отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Полтавской области, неудобства до 1 июля придется терпеть и на улицах Решетиловской, Богдана Хмельницкого, Небесной Сотни, Мира, Владимира Ивасюка, Бедного.

А также по проспектам Николая Вавилова и Мира, бульваре Богдана Хмельницкого. Все работы направлены на то, чтобы котельные и тепловые сети работали без сбоев в будущем.

Предприятие «Полтаватеплоэнерго» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и уверяет, что после завершения ремонтных работ подача будет возобновлена. Учитывая это, следует учесть информацию об ограничениях при планировании своего быта на ближайшие дни.

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