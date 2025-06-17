Графіки відключення світла у Дніпрі дозволяють енергетикам вчасно обслуговувати мережі, що гарантує стабільність електропостачання у подальшому.

Графіки відключення світла у Дніпрі будуть застосовуватися 18 та 19 червня через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Вони опубліковані офіційно ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" і передбачають знеструмлення в будинках за визначеними адресами.

18 червня електроенергію буде вимкнено за такими адресами:

просп. Богдана Хмельницького : 129, 131, 133;

вул. Квартальна : 11, 13, 17, 17А;

вул. Мирослава Скорика : 2, 4;

вул. Переможців : 106, 108;

пров. Громадський : 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парні);

проїзд Шаховий: 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.

Ці знеструмлення пов’язані з необхідністю забезпечення безпечної роботи персоналу та оновлення елементів електричних мереж. Роботи мають профілактичний і модернізаційний характер.

19 числа, з 08:00 до 18:00, без світла залишаться:

просп. Олександра Поля : 104, 104А, 104Л, 106;

вул. Академіка Янгеля : 14, 16, 18, 20;

вул. Алана Шепарда : 29;

вул. Будівельників : 24, 26, 28, 30;

вул. Фабрично-заводська: 33, 35.

Мешканцям зазначених вулиць рекомендовано завчасно підготуватись до відключень: зарядити телефони та павербанки, забезпечити альтернативні джерела освітлення, а також врахувати знеструмлення при плануванні роботи з електроприладами.

Графіки відключення світла у Дніпрі дозволяють енергетикам вчасно обслуговувати мережі, що гарантує стабільність електропостачання у подальшому.