Графіки відключення світла у Дніпрі будуть застосовуватися 18 та 19 червня через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.
Вони опубліковані офіційно ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" і передбачають знеструмлення в будинках за визначеними адресами.
18 червня електроенергію буде вимкнено за такими адресами:
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просп. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133;
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вул. Квартальна: 11, 13, 17, 17А;
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вул. Мирослава Скорика: 2, 4;
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вул. Переможців: 106, 108;
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пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парні);
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проїзд Шаховий: 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.
Ці знеструмлення пов’язані з необхідністю забезпечення безпечної роботи персоналу та оновлення елементів електричних мереж. Роботи мають профілактичний і модернізаційний характер.
19 числа, з 08:00 до 18:00, без світла залишаться:
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просп. Олександра Поля: 104, 104А, 104Л, 106;
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вул. Академіка Янгеля: 14, 16, 18, 20;
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вул. Алана Шепарда: 29;
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вул. Будівельників: 24, 26, 28, 30;
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вул. Фабрично-заводська: 33, 35.
Мешканцям зазначених вулиць рекомендовано завчасно підготуватись до відключень: зарядити телефони та павербанки, забезпечити альтернативні джерела освітлення, а також врахувати знеструмлення при плануванні роботи з електроприладами.
Графіки відключення світла у Дніпрі дозволяють енергетикам вчасно обслуговувати мережі, що гарантує стабільність електропостачання у подальшому.
З усіх питань українці мають можливість звертатися до контакт-центру оператора або перевірити актуальні дані на офіційних ресурсах.
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