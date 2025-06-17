Прогноз погоди у Дніпрі на 18–20 червня обіцяє теплі дні без опадів, із помірним вітром та періодичною хмарністю, повідомляє Politeka.

Погодні умови будуть сприятливими для прогулянок, роботи на відкритому повітрі та сільськогосподарських робіт.

Середа, 18 червня, пройде під знаком суцільної хмарності. Незважаючи на це, опади не прогнозуються. Температура коливатиметься від +16°C вранці до +25°C удень, тиск стабільно триматиметься на рівні 747 мм рт. ст. Вітер посилюватиметься до 6,1 м/с у другій половині дня, вологість знижуватиметься з ранкових 85% до 37% вдень.

Народні прикмети застерігають: якщо в цей день спека й повітря ніби застигло — ймовірна гроза. Також із 18 червня починаються так звані "гороб’ячі ночі" — найкоротші в році.

У четвер, 19 червня, очікується найсприятливіший день тижня — небо буде ясним від світанку до заходу, без жодної хмари. Температура повітря вдень підніметься до +26°C, а вночі не опуститься нижче +18°C. Вітер помірний — до 7 м/с удень, атмосферний тиск — 745–746 мм.

Вологість знизиться до 39% у післяобідній час. За народними спостереженнями, якщо цього вечора літають жуки — можна чекати тривалого періоду гарної погоди.

У п’ятницю, 20 числа, ранок почнеться з хмарності, але протягом дня й до вечора небо проясниться. Температурний фон буде дещо нижчим: до +21°C удень, +17°C увечері. Тиск залишиться сталим — близько 743–744 мм рт. ст., вологість зранку сягатиме 82%, але знизиться до 35% у денні години. Народні прикмети попереджають: ясна й тепла погода — до доброго врожаю, дощ — до мілкого зерна.

Прогноз погоди у Дніпрі на найближчі дні демонструє сприятливі умови: без опадів, з комфортною температурою й невеликим вітром — ідеально для активного відпочинку й польових робіт.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі: де українці можуть знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: почався запис на видачу нової допомоги.