Прогноз погоды в Днепре на 18–20 июня обещает теплые дни без осадков, умеренный ветер и периодическую облачность, сообщает Politeka.

Погодные условия будут благоприятны для прогулок, работы на открытом воздухе и сельскохозяйственных работ.

Среда, 18 июня , пройдет под знаком сплошной облачности. Несмотря на это, осадки не прогнозируются. Температура будет колебаться от +16°C утром до +25°C днем, давление будет стабильно держаться на уровне 747 мм рт. ст. Ветер будет усиливаться до 6,1 м/с во второй половине дня, влажность будет снижаться с утренних 85% до 37% днем.

Если в этот день жара и воздух вроде застыли, то возможна гроза. Также с 18 июня начинаются так называемые "воробьи ночи" — самые короткие в году.

В четверг, 19 июня , ожидается самый благоприятный день недели — небо будет ясным от рассвета до заката, без облаков. Температура воздуха днем ​​поднимется до +26°C, а ночью не опустится ниже +18°C. Ветер умеренный - до 7 м/с днем, атмосферное давление - 745-746 мм.

Влажность снизится до 39% в послеобеденное время. По народным наблюдениям, если в этот вечер летают жуки, можно ожидать длительного периода хорошей погоды.

В пятницу, 20 числа , утро начнется с облачности, но в течение дня и до вечера небо прояснится. Температурный фон будет несколько ниже: до +21°C днем, +17°C вечером. Давление останется постоянным - около 743-744 мм рт. ст., влажность утром будет достигать 82%, но снизится до 35% в дневные часы. Народные приметы предупреждают: ясная и теплая погода – к хорошему урожаю, дождь – к мелкому зерну.

Прогноз погоды в Днепре на ближайшие дни демонстрирует благоприятные условия: без осадков, с комфортной температурой и небольшим ветром, идеально для активного отдыха и полевых работ.

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