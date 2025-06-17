Якщо в Дніпрі родина має невеликі доходи й проживає лише на пенсію, то сума грошей на догляд за пенсіонером буде відчутною.

Виплачуються гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі, йдеться не про одноразову виплату, а про регулярну щомісячну фінансову підтримку, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені відповідно до постанови Кабміну №859.

Отримати гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі можуть ті, хто:

має родинні стосунки з пенсіонером;

спільно проживає з ним і веде одне господарство;

має підтвердження з медичного закладу про необхідність постійного догляду.

Наприклад, якщо син живе з матір’ю, яка не в змозі самостійно пересуватись чи доглядати за собою, і є відповідний медичний висновок, — він має право подати заяву на отримання компенсації. Це цілком справедливо, адже витрати часу, зусиль і навіть емоційних ресурсів у таких випадках — значні.

Що потрібно для оформлення грошей на догляд за пенсіонером в Дніпрі:

паспорт та ідентифікаційний код заявника й людини похилого віку;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

довідка про доходи;

медичний висновок про необхідність піклування;

заява;

документ, що підтверджує спільне проживання.

Розмір допомоги — індивідуальний. Тут не існує єдиної суми для всіх. Він визначається як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році — 2 920 грн) та середньомісячним доходом родини, поділеним на кількість її членів.

Формула виглядає так:

Сума допомоги = Прожитковий мінімум – (Загальний дохід родини ÷ кількість осіб у родині)

Тобто, якщо родина має невеликі доходи й проживає лише на пенсію — сума допомоги буде відчутною. Якщо ж у родині хтось працює та має стабільний дохід — виплата може бути мінімальною або її не нададуть взагалі.

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