Виплачуються гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі, йдеться не про одноразову виплату, а про регулярну щомісячну фінансову підтримку, повідомляє Politeka.net.
Виплати передбачені відповідно до постанови Кабміну №859.
Отримати гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі можуть ті, хто:
- має родинні стосунки з пенсіонером;
- спільно проживає з ним і веде одне господарство;
- має підтвердження з медичного закладу про необхідність постійного догляду.
Наприклад, якщо син живе з матір’ю, яка не в змозі самостійно пересуватись чи доглядати за собою, і є відповідний медичний висновок, — він має право подати заяву на отримання компенсації. Це цілком справедливо, адже витрати часу, зусиль і навіть емоційних ресурсів у таких випадках — значні.
Що потрібно для оформлення грошей на догляд за пенсіонером в Дніпрі:
- паспорт та ідентифікаційний код заявника й людини похилого віку;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- довідка про доходи;
- медичний висновок про необхідність піклування;
- заява;
- документ, що підтверджує спільне проживання.
Розмір допомоги — індивідуальний. Тут не існує єдиної суми для всіх. Він визначається як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році — 2 920 грн) та середньомісячним доходом родини, поділеним на кількість її членів.
Формула виглядає так:
Сума допомоги = Прожитковий мінімум – (Загальний дохід родини ÷ кількість осіб у родині)
Тобто, якщо родина має невеликі доходи й проживає лише на пенсію — сума допомоги буде відчутною. Якщо ж у родині хтось працює та має стабільний дохід — виплата може бути мінімальною або її не нададуть взагалі.
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