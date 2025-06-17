Если у Днепра семья имеет небольшие доходы и проживает только на пенсию, то сумма денег по уходу за пенсионером будет ощутима.

Выплачиваются деньги по уходу за пенсионером в Днепре, речь идет не об одноразовой выплате, а о регулярной ежемесячной финансовой поддержке, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены в соответствии с постановлением Кабмина №859.

Получить деньги на уход за пенсионером в Днепре могут те, кто:

имеет родственные отношения с пожилым украинцем;

совместно проживает с ним и ведет одно хозяйство;

имеет подтверждение из медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода.

Например, если сын живет с матерью, которая не в состоянии самостоятельно передвигаться или ухаживать за собой, и есть соответствующее медицинское заключение, он имеет право подать заявление на получение компенсации. Это вполне справедливо, ведь затраты времени, усилий и даже эмоциональных ресурсов в таких случаях значительны.

Что нужно для оформления денег по уходу за пенсионером в Днепре:

паспорт и идентификационный код заявителя и пожилого человека;

документы, подтверждающие родственные связи;

справка о доходах;

медицинское заключение о необходимости попечительства;

заявление;

документ, подтверждающий совместное проживание.

Размер помощи – индивидуальный . Здесь не существует единой суммы для всех. Он определяется как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году – 2 920 грн) и среднемесячным доходом семейства, разделенным на количество ее членов.

Формула выглядит так:

Сумма пособия = Прожиточный минимум – (Общий доход семьи ÷ количество человек в семье)

То есть если семья имеет небольшие средства и проживает только на пенсию — сумма помощи будет ощутима. Если же в семье кто-то работает и имеет стабильный доход — выплата может быть минимальной или не будет предоставлена ​​вообще.

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