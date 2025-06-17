Графики отключения света в Днепре позволяют энергетикам своевременно обслуживать сети, что гарантирует стабильность электроснабжения в дальнейшем.

Графики отключения света в Днепре будут применяться 18 и 19 июня из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.

Они опубликованы официально ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" и предусматривают обесточивание в домах по указанным адресам.

18 июня электроэнергия будет выключена по следующим адресам:

просп. Богдана Хмельницкого : 129, 131, 133;

ул. Квартальная : 11, 13, 17, 17А;

ул. Мирослава Скорика : 2, 4;

ул. Победителей : 106, 108;

пров. Общественный : 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парные);

проезд Шахматный : 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.

Эти обесточения связаны с необходимостью обеспечения безопасной работы персонала и обновления элементов электрических сетей. Работы носят профилактический и модернизационный характер.

19 числа , с 08:00 до 18:00, без света останутся:

просп. Александра Поля : 104, 104А, 104Л, 106;

ул. Академика Янгеля : 14, 16, 18, 20;

вул. Алана Шепарда : 29;

ул. Строителей : 24, 26, 28, 30;

ул. Фабрично-заводская : 33, 35.

Местным жителям, которые живут на указанных улицах, рекомендовано заранее подготовиться к отключениям: зарядить телефоны и павербанки, обеспечить альтернативные источники освещения, а также учесть обесточивание при планировании работы с электроприборами.

Графики отключения света в Днепре позволяют энергетикам своевременно обслуживать сети, что гарантирует стабильность электроснабжения в дальнейшем.