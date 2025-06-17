Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Запорізькій області.

Запоріжжяобленерго повідомляє про графіки відключення світла в Запорізькій області 18 червня 2025 року у період з 09:00 до 17:00, передає Politeka.

Відключення світла пов’язане з проведенням ремонту електрообладнання, що спрямоване на підвищення надійності та безпеки енергопостачання в регіоні.

У цей день повністю буде знеструмлено села Лемешинське, Надія, Новоселище, Червоний Яр та Івангород. Це означає, що мешканці цих населених пунктів тимчасово залишаться без електроенергії на весь період проведення робіт.

Також відключення електропостачання торкнеться села Августинівка.

Тут без світла залишаться будинки на вулицях Вишневій (зокрема будинки №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, а також 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50), Дніпровській (№30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, а також 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 74, 76, 2, 4а, 6, 6а, 8а, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31).

А також вулиці Миру (будинки №13, 15, 21, 23, 27, 31, 41, 43, 45, 47, 53, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 12, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80), а також на Молодіжній (№3-11 та 24).

У селі Григорівка тимчасово припинять електропостачання в районі вулиць Набережної (будинки №1-9, 11, 12а, 13) та 40 років Перемоги (№3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17а, 21).

Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Запорізькій області.

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