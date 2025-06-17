Запорожьеоблэнерго сообщает о графиках отключения света в Запорожской области 18 июня 2025 года в период с 09:00 до 17:00, передает Politeka.

Отключение света связано с проведением ремонта электрооборудования, направленного на повышение надежности и безопасности энергоснабжения в регионе.

В этот день полностью будут обесточены села Лемешинское, Надежда, Новоселище, Красный Яр и Ивангород. Это значит, что жители этих населённых пунктов временно останутся без электроэнергии на весь период проведения работ.

Также отключение электроснабжения коснется села Августиновка.

Здесь без электричества останутся дома по улице Вишнёвой (в частности, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, а также 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50). 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, а также 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 74, 76, 2, 4а, 6, 6а, 8а, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31).

А также на улице Мира (дома №№ 13, 15, 21, 23, 27, 31, 41, 43, 45, 47, 53, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 12, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80), а также на Молодежной (дома №№ 3-11 и 24).

В селе Григоровка временно прекратят электроснабжение в районе улиц Набережной (дома №1-9, 11, 12а, 13) и 40 лет Победы (№3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17а, 2).

Жителям следует заранее подготовиться к графику отключения света в Запорожской области.

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