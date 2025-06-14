Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі видаються за наявності ресурсу, згідно з графіками відповідних центрів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати через державні гуманітарні штаби та благодійні організації, які надають допомогу різним категоріям населення, повідомляє Politeka.

У місті діє мережа пунктів видачі:

Олександрівський район – театр ляльок (вул. Гоголя, 60)

Заводський – вул. Ринкова, 2

Вознесенівський – вул. Незалежної України, 55

Дніпровський – БК «Енергетиків», бул. Вінтера, 16

Хортицький – вул. Запорізького козацтва, 17а

Комунарський – Центр молоді, вул. Ситова, 17а

Шевченківський – магазин «Престиж», пр. Моторобудівників, 32

Пункти працюють з понеділка по суботу, з 10:00 до 14:00. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію. ВПО додатково надають довідку, що підтверджує їхній статус.

Допомогу також надає благодійний фонд «Карітас Запоріжжя». Організація забезпечує гуманітарну підтримку, психологічну допомогу, а також догляд вдома для людей з інвалідністю та самотніх літніх осіб.

Фонд Help ЗП ЮА підтримує малозабезпечених, багатодітні родини, жінок, пенсіонерів та дітей.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі видаються за наявності ресурсу, згідно з графіками відповідних центрів.

Адреси та умови отримання допомоги рекомендується перевіряти на сайтах організацій.

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