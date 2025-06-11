Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області залишається пріоритетом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається через проєкти та ініціативи благодійного фонду «Карітас Запоріжжя», повідомляє Politeka.

Організація підтримує літніх людей, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, багатодітні родини та інші вразливі категорії. Всі послуги надаються безкоштовно, за попереднім записом або зверненням.

Звернутись за консультацією можна за інформаційною лінією у будні дні з 09:30 до 16:00. Фідопомога для ВПО, які нещодавно перемістилися, тимчасово призупинена.

Продуктові та гігієнічні набори доступні за попереднім записом у телеграм-каналі.

Карітас також надає безкоштовні консультації психологів (дорослі та діти) — запис через бот.

Для самотніх літніх людей діє послуга догляду вдома.Додатково працює кризовий центр з юристами та психологами.

Дітям доступний Простір, дружній до дитини та Центр по роботі з дітьми і молоддю, проспект Металургів, 1Б.

Офіси Карітас: вул. Семафорна, 8; Фінальна, 1-Б; Фанатська, 17. Прийом бенефіціарів з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 16:00.

Організація закликає пенсіонерів не зволікати та скористатися можливостями підтримки. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області залишається пріоритетом соціальних служб у регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: кому готуватися до удару по гаманцю

Також Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі: що змінилося для пасажирів

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Києві: список вулиць, де не можна буде проїхати