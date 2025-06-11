Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется через проекты и инициативы благотворительного фонда "Каритас Запорожье", сообщает Politeka.

Организация поддерживает пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью, многодетные семьи и другие уязвимые категории. Все услуги предоставляются бесплатно, по предварительной записи или обращению.

Обратиться за консультацией можно за информацией в будние дни с 09:30 до 16:00. Финпомощь для недавно переместившихся ВПЛ временно приостановлена.

Продуктовые и гигиенические наборы доступны по предварительной записи в телеграмме .

Каритас также предоставляет бесплатные консультации психологов (взрослые и дети) – запись через бот .

Для одиноких пожилых людей действует услуга ухода на дому . Дополнительно работает кризисный центр с юристами и психологами.

Детям доступно Пространство, дружественное к ребенку и Центр по работе с детьми и молодежью , проспект Металлургов, 1Б.

Офисы Каритас: ул. Семафорная, 8; Финальная, 1-Б; Фанатская, 17. Прием бенефициаров с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.

Организация призывает пенсионеров не тянуть и воспользоваться возможностями поддержки. Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области остается приоритетом социальных служб в регионе.

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