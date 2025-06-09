Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі поки не відбулося, повідомляє Politeka.

З 1 червня українські постачальники залишили базову ціну на рівні 7,96 грн за кубометр.

За даними ГазПравди, «Нафтогаз України», який обслуговує понад 98% побутових споживачів країни, у тому числі й Запоріжжя, зберіг ціну для населення незмінною. Річні розцінки інших постачальників варіюються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, а місячні — від 8,46 до 25 грн, залежно від ринкової ситуації.

Попри наявність більш дорогих місячних розцінок, більшість споживачів, включно із запоріжцями, користуються саме річними тарифними планами, які залишаються сталими щонайменше до 30 квітня 2026 року. Переходити на місячні тарифи без згоди споживачів компанії не мають права.

Утім, ситуація з цінами на газ в Україні може змінитися після завершення воєнного стану, коли відповідно до Меморандуму з МВФ розпочнеться лібералізація ринку. Вона передбачатиме поступове підвищення цін з урахуванням соціальних норм, зовнішню підтримку та розвиток конкуренції на газовому ринку.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі поки що не сталося, однак місцевим жителям варто бути готовими до змін у найближчі роки, адже реформи в енергетичному секторі триватимуть і надалі.

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