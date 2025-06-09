Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не произошло, сообщает Politeka.

С 1 июня украинские поставщики оставили базовую цену на уровне 7,96 грн. за кубометр.

По данным ГазПравды, «Нефтегаз Украины», обслуживающий более 98% бытовых потребителей страны, в том числе и Запорожье, сохранил цену для населения неизменной. Годовые расценки других поставщиков варьируются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр, а месячные — от 8,46 до 25 грн., в зависимости от рыночной ситуации.

Несмотря на наличие более дорогих месячных расценок, большинство потребителей, включая запорожцев, пользуются именно годовыми тарифнными планами, которые остаются как минимум до 30 апреля 2026 года. Переходить на месячные тарифы без согласия потребителей компании не вправе.

Впрочем, ситуация с ценами на газ в Украине может измениться после завершения военного положения, когда согласно Меморандуму с МВФ начнется либерализация рынка. Она будет предусматривать постепенное повышение цен на основе социальных норм, внешнюю поддержку и развитие конкуренции на газовом рынке.

Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не произошло, однако жителям следует быть готовыми к изменениям в ближайшие годы, ведь реформы в энергетическом секторе будут продолжаться.

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