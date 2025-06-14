Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье выдаются при наличии ресурса, согласно графикам соответствующих центров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить через государственные гуманитарные штабы и благотворительные организации, оказывающие помощь разным категориям населения, сообщает Politeka.

В городе действует сеть пунктов выдачи:

Александровский район – театр кукол (ул. Гоголя, 60)

Заводской – ул. Рыночная, 2

Вознесеновский – ул. Независимой Украины, 55

Днепровский – БК «Энергетиков», бул. Винтера, 16

Хортицкий – ул. Запорожского казачества, 17а

Коммунарский – Центр молодежи, ул. Сытовая, 17а

Шевченковский – магазин "Престиж", пр. Моторостроителей, 32

Пункты работают с понедельника по субботу, с 10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию. ВПЛ дополнительно предоставляют справку, подтверждающую их статус.

Помощь также оказывает благотворительный фонд «Каритас Запорожье». Организация обеспечивает гуманитарную поддержку, психологическую помощь, а также уход на дому для людей с инвалидностью и одиноких пожилых.

Фонд Help ЗП ЮА поддерживает малообеспеченные, многодетные семьи, женщин, пенсионеров и детей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье выдаются при наличии ресурса, согласно графикам соответствующих центров.

Адреса и условия получения помощи рекомендуется проверять на сайтах организаций.

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