Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить через государственные гуманитарные штабы и благотворительные организации, оказывающие помощь разным категориям населения, сообщает Politeka.
В городе действует сеть пунктов выдачи:
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Александровский район – театр кукол (ул. Гоголя, 60)
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Заводской – ул. Рыночная, 2
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Вознесеновский – ул. Независимой Украины, 55
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Днепровский – БК «Энергетиков», бул. Винтера, 16
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Хортицкий – ул. Запорожского казачества, 17а
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Коммунарский – Центр молодежи, ул. Сытовая, 17а
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Шевченковский – магазин "Престиж", пр. Моторостроителей, 32
Пункты работают с понедельника по субботу, с 10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию. ВПЛ дополнительно предоставляют справку, подтверждающую их статус.
Помощь также оказывает благотворительный фонд «Каритас Запорожье». Организация обеспечивает гуманитарную поддержку, психологическую помощь, а также уход на дому для людей с инвалидностью и одиноких пожилых.
Фонд Help ЗП ЮА поддерживает малообеспеченные, многодетные семьи, женщин, пенсионеров и детей.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье выдаются при наличии ресурса, согласно графикам соответствующих центров.
Адреса и условия получения помощи рекомендуется проверять на сайтах организаций.
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