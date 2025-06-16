Тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області дуже хвилює місцевих мешканців, адже це сильно вдарить по гаманцях.

На тлі економічних викликів обговорюється можливе підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області, однак рішення ще не остаточне, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало предметом обговорення після публікації проекту змін до урядової постанови №502. Його ініціювало Міністерство розвитку громад та територій.

У документі пропонують місцевій владі утриматися від підняття цін на водопостачання і водовідведення. Йдеться про збереження їх на рівні, який діяв станом на 24 лютого 2022 року. Водночас, щоб уникнути фінансових втрат для підприємств, уряд пропонує компенсувати цю різницю з місцевих бюджетів.

Ситуація виглядає складною, адже без цієї компенсації підприємства ризикують працювати у мінус. Якщо витрати не будуть перекриті, це може призвести до перебоїв у водопостачанні або зниження його якості. У проекті також йдеться про те, як діятимуть підприємства, які працюють у зонах бойових дій або на окупованих територіях.

Там дозволяється тимчасово зупиняти інвестпрограми, щоби направити кошти на оплату енергоносіїв і забезпечення стабільної роботи. Варто додати, що мораторій на зміну вартості сьогодні діє лише для газу, опалення та гарячої води. Водопостачання під нього не підпадає, що створює так звану прогалину в правовому полі.

Саме цю прогалину, за словами урядовців, і планують закрити найближчим часом. Тож остаточне підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області поки що не затверджене. Усе залежатиме від рішень НКРЕКУ та місцевих органів влади.

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