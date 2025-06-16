Тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области очень волнует местных жителей, это сильно ударит по кошелькам.

На фоне экономических вызовов обсуждается возможное повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области , однако решение еще не окончательно, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало предметом обсуждения после публикации проекта изменений в правительственное постановление №502. Его инициировало Министерство развития общин и территорий.

В документе предлагают местным властям воздержаться от поднятия цен на водоснабжение и водоотвод. Речь идет о сохранении их на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года. В то же время во избежание финансовых потерь для предприятий правительство предлагает компенсировать эту разницу из местных бюджетов.

Ситуация выглядит сложной, ведь без компенсации предприятия рискуют работать в минус. Если расходы не будут перекрыты, это может привести к перебоям в водоснабжении или снижению его качества. В проекте также говорится, как будут действовать предприятия, работающие в зонах боевых действий или на оккупированных территориях.

Там разрешается временно останавливать инвестпрограммы, чтобы направить средства на оплату энергоносителей и обеспечение стабильной работы. Следует добавить, что мораторий на изменение стоимости сегодня действует только для газа, отопления и горячей воды. Водоснабжение под него не подпадает, что создает так называемый пробел в правовом поле.

Именно этот пробел, по словам чиновников, и планируют закрыть в ближайшее время. Так что окончательное повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области пока не утверждено. Все будет зависеть от решений НКРЭКа и местных органов власти.

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