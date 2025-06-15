Відключення газу на тиждень 16-22 червня у Волинській області є частиною планового технічного обслуговування.

Відключення газу на тиждень 16-22 червня у Волинській області торкнеться мешканців села Фалеміч Володимирського району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у «Газмережах».

Відключення триватиме понад добу: з 08:00 ранку 16 червня до 17:00 17.06. Причина – проведення запланованих ремонтно-профілактичних робіт у системі газопостачання.

Під припинення подачі підпадають вулиці Центральна, Прибережна та Набережна. Відновлення розподілу блакитного палива відбудеться лише після завершення робіт і за умови надання доступу до газового обладнання у кожному домогосподарстві.

У «Газмережах» наголошують: мешканцям необхідно перекрити крани перед газовими приладами, дотримуватися правил безпеки та забезпечити огляд газопроводів і обладнання. Також важливо мати актуальні акти перевірки димових та вентиляційних каналів, а також укладені договори на техобслуговування внутрішньобудинкових систем.

Відключення газу на тиждень 16-22 червня у Волинській області – частина планового технічного обслуговування, що має на меті підвищити безпеку споживання.

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь подбати про побутові потреби, що потребують використання газу.

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