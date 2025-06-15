Отключение газа на неделю 16-22 июня в Волынской области является частью планового технического обслуживания.

Отключение газа на неделю 16-22 июня в Волынской области коснется жителей села Фалемич Владимирского района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в «Газсетях».

Отключение будет продолжаться более суток: с 08:00 утра 16 июня до 17:00 17.06. Причина – проведение планируемых ремонтно-профилактических работ в системе газоснабжения.

Под прекращение подачи подпадают улицы Центральная, Прибрежная и Набережная. Возобновление распределения голубого топлива произойдет только после завершения работ и при условии предоставления доступа к газовому оборудованию в каждом домохозяйстве.

В «Газсетях» отмечают: жителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами, соблюдать правила безопасности и обеспечить осмотр газопроводов и оборудования. Также важно иметь актуальные акты по проверке дымовых и вентиляционных каналов, а также заключены договоры на техобслуживание внутридомовых систем.

Отключение газа на неделю 16-22 июня в Волынской области есть частью планового технического обслуживания, направленная на повышение безопасности потребления.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее позаботиться о бытовых нуждах, требующих использования газа.

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