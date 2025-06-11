Відключення газу в Одеській області є вимушеним заходом для забезпечення безпеки та належного технічного обслуговування газопостачання в регіоні.

Відключення газу в Одеській області заплановане на період з 08:00 16 червня до 20:00 20 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Южненська міська територіальна громада. Причиною стало проведення Південним ЛВУМГ вогневих робіт на лінійній частині газопроводу-відводу до ОПЗ в селі Визирка.

У зв’язку з цим буде призупинено роботу кількох газорегулювальних станцій (ГРС), а саме: ГРС Визирка (напрямок ОПЗ та Південне), Шомполи і Доброслав. Це спричинить тимчасове припинення газопостачання для споживачів АТ «Одесагаз» у цих районах.

Важливо зазначити, що з 09:00 15 червня до повної зупинки буде знижено тиск блакитного палива до 2,5 кгс/см², що пов’язано з підготовчими процесами на магістральних газопроводах перед вогневими роботами.

Міська громада закликає відповідальні служби погодити відключення блакитного палива, підготувати розподільчі газові мережі до переключень і надати лист про готовність до проведення ремонту.

Відключення газу в Одеській області є вимушеним заходом для забезпечення безпеки та належного технічного обслуговування газопостачання в регіоні.

Мешканців просять заздалегідь врахувати ці зміни у планах. Також варто заздалегідь подбати про приготування їжі на час проведення робіт.

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