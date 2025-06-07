Абітурієнти та їхні батьки, затамувавши подих, спостерігають за новинами про подорожчання вартості навчання в Харкові.

Подорожчання вартості навчання в Харкові у 2025 році вдарить насамперед по тих, хто обирає контрактну форму та планує опановувати популярні спеціальності, повідомляє Politeka.

Таку новацію підтвердив заступник міністра освіти Михайло Винницький. Подорожчання вартості навчання в Харкові найбільше торкнеться права, економіки, туризму, журналістики або менеджменту. Тепер контракти обійдуться дорожче, оскільки їх зрівняють із реальними витратами держави на підготовку одного бюджетника.

За словами Винницького, причина очевидна. Попит на ці професії серед абітурієнтів залишається високим, однак ринок праці давно переповнений. Наприклад, лише на юридичний факультет у 2024 році вступили понад п’ять тисяч людей. Але бюджетні місця дістались лише кожному сьомому.

Решта пішла на контракт, який до цього часу коштував значно дешевше за реальну собівартість. Нова політика змінює ситуацію кардинально. Подорожчання вартості навчання в Харкові означає, що ціна за контрактну освіту більше не буде заниженою.

Таким чином Міносвіти намагається вирівняти баланс і припинити ситуацію, коли студенти з низькими балами фактично навчаються за рахунок бюджету, хоча формально перебувають на контракті.

Індикативну собівартість вже встановлено для шістнадцяти спеціальностей, серед яких якраз ті, що найбільше обирають абітурієнти. Це юридичні, економічні, управлінські й туристичні напрями.

На цьому тлі особливо контрастує аграрна сфера. Напрями на кшталт агрономії залишаються доступнішими фінансово. Контракт на рік коштує 30–35 тисяч гривень, тоді як держава витрачає на такого студента вдвічі більше.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: хто може отримати більше у Харкові.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.