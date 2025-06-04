З червня підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не відбудеться, однак у деяких громадах області вже діють нові ціни, повідомляє Politeka.

Це стосується як основних міських споживачів, так і мешканців окремих районів.

Так, централізоване водопостачання у місті обійдеться, як і раніше, у 16,032 грн/м³, а водовідведення — у 8,484 грн/м³. Разом — 24,516 гривні за кубометр. Для інших категорій споживачів тариф вищий: 39 грн/м³ за воду і 18,792 гривень м³ за водовідведення.

У Височанській громаді, на відміну від Харкова, вже з квітня діють оновлені ціни: 52,0 гривні м³ за водопостачання і 38,56 гривні м³ за водовідведення.

Гаряча вода у місті також без змін: від 80,62 до 93,22 м³, залежно від постачальника та оснащення будинку. Газ для харків’ян у червні коштуватиме фіксовано — 7,96–7,99 м³.

Вартість електроенергії залишиться на рівні 4,32 грн за кВт∙год.

Отже, попри очікування, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові наразі не відбудеться — ціни залишаються стабільними, що є позитивною новиною для мешканців міста.

У нинішніх економічних умовах це дозволяє мешканцям планувати витрати без непередбачених фінансових навантажень.

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