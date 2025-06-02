Якщо ви шукаєте стабільну роботу для пенсіонерів у Харкові, ці варіанти можуть стати чудовою можливістю для додаткового заробітку та активного життя.

Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в таких напрямках, як складська логістика, водійська справа та деревообробка, повідомляє Politeka.

Для тих, хто шукає спокійну і стабільну зайнятість, є вакансія компаньонки для літньої жінки в тихому передмісті Харкова. Потрібна помічниця по дому та для нагляду за жінкою, яка нормально пересувається.

Проживання — постійне в приватному будинку. Пропзиція передбачена для однієї людини без змінників. Переписку не ведуть — лише дзвінки за вказаним номером. Зарплата — від 6 000 до 8 000 грн на місяць.

Водночас, для осіб пенсійного віку і інших охочих працювати водієм-експедитором пропонується робота з доставкою питної води. Категорії прав — В, С, С1. Роботодавець відкритий до прийому людей з інвалідністю, студентів і пенсіонерів, що робить цю вакансію дуже доступною.

Ще одна пропозиція — токар по дереву на напівавтоматичний станок з погодинною оплатою. Зарплата коливається від 15 000 до 20 000 грн, і ця вакансія цілком підходить для пенсіонерів, які мають відповідні навички.

Всі пропозиції передбачають повну зайнятість із зручним робочим графіком. Якщо ви шукаєте стабільну роботу для пенсіонерів у Харкові, ці варіанти можуть стати чудовою можливістю для додаткового заробітку та активного життя.