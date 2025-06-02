Если вы ищете стабильную работу для пенсионеров в Харькове, эти варианты могут стать прекрасной возможностью дополнительного заработка и активной жизни.

Работа для пенсионеров в Харькове доступна по таким направлениям, как складская логистика, водительское дело и деревообработка, сообщает Politeka.

Для тех, кто ищет спокойную и стабильную занятость, есть вакансия компаньонки для пожилой женщины в тихом пригороде Харькова. Нужна помощница по дому и для присмотра за нормально передвигающейся женщиной.

Проживание – постоянное в частном доме. Предложение предусмотрено для одного человека без сменщиков. Переписку не ведут только звонки по указанному номеру. Зарплата – от 6 000 до 8 000 грн в месяц.

В то же время, для лиц пенсионного возраста и других желающих работать водителем экспедитором предлагается работа с доставкой питьевой воды. Категории прав - В, С, С1. Работодатель открыт для приема людей с инвалидностью, студентов и пенсионеров, что делает эту вакансию очень доступной.

Еще одно предложение – токарь по дереву на полуавтоматический станок с почасовой оплатой. Зарплата колеблется от 15 000 до 20 000 грн., и эта вакансия вполне подходит для пожилых людей, имеющих соответствующие навыки.

Все предложения подразумевают полную занятость с удобным рабочим графиком. Если вы ищете стабильную работу для пенсионеров в Харькове, эти варианты могут стать прекрасной возможностью дополнительного заработка и активной жизни.