С июня повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не состоится , однако в некоторых общинах области уже действуют новые цены, сообщает Politeka.

Это касается как главных городских потребителей, так и жителей отдельных районов.

Так, централизованное водоснабжение в городе обойдется по-прежнему в 16,032 грн/м³, а водоотвод — в 8,484 грн/м³. Итого — 24,516 гривны за кубометр. Для других категорий потребителей тариф выше: 39 грн/м³ за воду и 18,792 м³ за водоотвод.

В Высочанской общине, в отличие от Харькова, уже с апреля действуют обновленные цены: 52,0 гривны за водоснабжение и 38,56 гривны за водоотвод.

Горячая вода в городе также без изменений: от 80,62 до 93,22 м³, в зависимости от поставщика и оснастки дома. Газ для харьковчан в июне будет стоить фиксированно – 7,96–7,99 м³.

Стоимость электроэнергии останется на уровне 4,32 грн за кВт∙ч.

Следовательно, несмотря на ожидания, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове пока не состоится — цены остаются стабильными, что является положительной новостью для жителей города.

В нынешних экономических условиях это позволяет жильцам планировать расходы без непредвиденных финансовых нагрузок.

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