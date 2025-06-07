Абитуриенты и их родители, затаив дыхание, наблюдают новости о подорожании стоимости обучения в Харькове.

Подорожание стоимости обучения в Харькове в 2025 году ударит прежде всего по тем, кто выбирает контрактную форму и планирует овладевать популярными специальностями, сообщает Politeka.

Такое новшество подтвердил заместитель министра образования Михаил Винницкий. Подорожание стоимости обучения в Харькове больше всего коснется права, экономики, туризма, журналистики или менеджмента. Теперь контракты обойдутся дороже, поскольку их сравнят с реальными расходами государства на подготовку одного бюджетника.

По словам Винницкого, причина очевидна. Спрос на эти профессии среди абитуриентов остается высоким, однако рынок труда давно переполнен. Например, только на юридический факультет в 2024 году поступило более пяти тысяч человек. Но бюджетные места достались только каждому седьмому.

Остальные пошли на контракт, который до сих пор стоил значительно дешевле реальной себестоимости. Новая политика изменяет ситуацию кардинально. Подорожание стоимости обучения в Харькове означает, что цена за контрактное образование больше не будет занижена.

Таким образом, Минобразования пытается выровнять баланс и прекратить ситуацию, когда студенты с низкими баллами фактически учатся за счет бюджета, хотя формально находятся на контракте.

Индикативная себестоимость уже установлена ​​для шестнадцати специальностей, среди которых как раз наиболее предпочитаемые абитуриенты. Это юридические, экономические, управленческие и туристические направления.

На этом фоне особенно контрастируется аграрная сфера. Направления типа агрономии остаются более доступными финансово. Контракт в год стоит 30-35 тысяч гривен, тогда как государство тратит на такого студента вдвое больше.

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