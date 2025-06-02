Відключення води в Запоріжжі є необхідним кроком для модернізації інфраструктури та забезпечення надійного водопостачання у майбутньому.

Відключення води в Запоріжжі та навколишніх селах відбудеться з 1 по 5 червня, повідомляє Politeka.

Відключення пов’язане з проведенням серйозних ремонтних робіт на магістральному водогоні між Вільнянськом і Новомиколаївкою. Фахівці замінюють запірну арматуру та оновлюють з’єднання зі споживачами, що має запобігти аваріям у літній період.

Послуги не буде у мешканців 20 сіл, серед яких Новомихайлівське, Веселівське, Микільське, Адріанівка, Райське, Благовіщенське, Нововасилівське, Любомирівка, Семененкове, Михайло-Лукашеве, Колос, Миролюбівка, Антонівка, Новомиргородка, Володимирівка, Зелений Гай, Підгірне, Петропавлівка, Новосолоне.

Перше відновлення водопостачання у Новомиколаївці очікується вже 2 червня до 20:00. Повноцінне водопостачання у всіх селах планують відновити до вечора 5 червня, хоча через можливі ускладнення варто підготувати запас води заздалегідь. Для полегшення ситуації організовано підвіз технічної рідини автоцистернами, про що інформують через місцеву владу.

Відключення води в Запоріжжі — це необхідний крок для модернізації інфраструктури та забезпечення надійного водопостачання у майбутньому. Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями та підготуватися до тимчасових незручностей.

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