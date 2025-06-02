Отключение воды в Запорожье является необходимым шагом для модернизации инфраструктуры и обеспечения надежного водоснабжения в будущем.

Отключение воды в Запорожье и окрестных деревнях произойдет с 1 по 5 июня, сообщает Politeka.

Отключение связано с проведением серьезных ремонтных работ на магистральном водопроводе между Вольнянском и Новониколаевкой. Специалисты заменяют запорную арматуру и обновляют соединение с потребителями, что должно предотвратить аварии в летний период.

Без услуги останутся жители 20 сел: Новомихайловское, Веселовское, Никольское, Адриановка, Райское, Благовещенское, Нововасильовское, Любомировка, Семененково, Михаило-Лукашево, Колос, Миролюбовка, Антоновка, Новомиргородка, Владимировка, Зеленый Гай, Подгорное, Петропавловка, Новосолоне.

Первое обновление водоснабжения в Новониколаевке ожидается уже 2 июня до 20:00. Полноценное водоснабжение во всех селах планируют восстановить к вечеру 5 июня, хотя из-за возможных осложнений следует подготовить запас воды заранее. Для облегчения ситуации организован подвоз технической жидкости автоцистернами, о чем информируют местные власти.

Отключение воды в Запорожье – это необходимый шаг для модернизации инфраструктуры и обеспечения надежного водоснабжения в будущем. Жителям советуют следить за официальными сообщениями и подготовиться к временным неудобствам.

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