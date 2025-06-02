Громадянка, яка втратила чоловіка, довго боролася за свою пенсію в Запоріжжі із Пенсійним фондом України.

Жінка звернулася до феміди, аби домогтися встановлення факту свого перебування на утриманні покійного чоловіка і отримати пенсію в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Як йдесться у вироку, після смерті чоловіка, який був основним годувальником у сім'ї, жінка подала заяву до Пенсійного фонду України на призначення пенсії в Запоріжжі у зв'язку з втратою годувальника.

Однак вона отримала відмову через те, що подружжя було зареєстроване за різними адресами, що, на думку ПФУ, ставало перешкодою для нарахування допомоги. Рішення про відмову базувалося на тому, що громадянка не надала документів, які б підтверджували їхнє спільне проживання, хоча вони жили разом під одним дахом до самого кінця.

Згідно з документами, жінка з 1996 року була зареєстрована за однією адресою, а її чоловік — за іншою, хоча вони разом придбали квартиру в 2003 році та фактично проживали в ній до його смерті. Чоловік отримував пенсію в Запоріжжі у розмірі понад 13 тисяч гривень, і саме його виплати стали основним джерелом існування родини. На той час виплати громадянки складала лише 3 727.

Суд повністю задовольнив позов. Встановлено, що попри різницю в реєстраційних адресах, подружжя фактично проживало разом, вело спільне господарство, підтримувало один одного. Суд також підтвердив, що коли громадянка овдовіла, то втратила основне джерело доходу, і тому має право на соціальну допомогу.

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