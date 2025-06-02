Гражданка, потерявшая мужчину, долго боролась за свою пенсию в Запорожье с Пенсионным фондом Украины.

Женщина обратилась к фемиде, чтобы добиться установления факта своего пребывания на содержании покойного мужчины и получить пенсию в Запорожье , сообщает Politeka.

Как говорится в приговоре, после смерти мужчины, который был основным кормильцем в семье, женщина подала заявление в Пенсионный фонд Украины на назначение пенсии в Запорожье в связи с потерей кормильца.

Однако она получила отказ из-за того, что супруги были зарегистрированы по разным адресам, что, по мнению ПФУ, становилось препятствием для начисления помощи. Решение об отказе базировалось на том, что гражданка не предоставила документы, подтверждающие их совместное проживание, хотя они жили вместе под одной крышей до самого конца.

Согласно документам, женщина с 1996 года была зарегистрирована по одному адресу, а ее мужчина по другому, хотя они вместе приобрели квартиру в 2003 году и фактически проживали в ней до его смерти. Человек получал пенсию в Запорожье в размере более 13 тысяч гривен, и именно его выплаты стали основным источником существования семьи. К тому времени выплата гражданки составляла всего 3 727.

Суд полностью удовлетворил иск. Установлено, что, несмотря на разницу в регистрационных адресах, супруги фактически проживали вместе, вели совместное хозяйство, поддерживали друг друга. Суд также подтвердил, что когда гражданка овдовела, то потеряла основной источник дохода и поэтому имеет право на социальную помощь.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте

Также Politeka писала, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Подорожание хлеба в Запорожье: ценники на популярный продукт заметно изменились