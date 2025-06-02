Відключення газу у Вінницькій області є тимчасовом кроком для забезпечення надійності газопостачання в майбутньому.

Відключення газу у Вінницькій області торкнуться низки населених пунктів у червні, повідомляє Politeka.

Цу пов’язано з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на газових мережах, модернізацією обладнання та технічним обслуговуванням.

У Вінниці газу не буде з 2 по 26 червня на окремих вулицях: М. Шимка, О. Антонова, Волошкова, Л. Ратушної, М. Грушевського, Князів Коріатовичів, Г. Сковороди та М. Стельмаха. Також без газопостачання тимчасово залишаться мешканці сіл Агрономічне, Ковалівка, Подільське, Дружелюбівка, Качанівка, Семки та селища Брацлав.

У містах Гайсин, Калинівка, Козятин, Ладижин, Погребище, Тульчин, Хмільник та Могилів-Подільський відключення блакитного палива заплановані на різних вулицях із 2 по 30 червня. Жителів просять заздалегідь перекрити крани на газових приладах та забезпечити доступ фахівцям для безпечного відновлення постачання. Ремонтні роботи триватимуть приблизно з 09:00 до 16:00.

Усі деталі можна знайти у офіційному графіку від «Газорозподільних мереж України».

Відключення газу у Вінницькій області — тимчасовий крок для забезпечення надійності газопостачання в майбутньому. Жителям радять бути уважними та дотримуватися рекомендацій спеціалістів.

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