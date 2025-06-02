Отключение газа в Винницкой области является временным шагом для обеспечения надежности газоснабжения в будущем.

Отключения газа в Винницкой области коснутся ряда населенных пунктов в июне, сообщает Politeka.

Это связано с проведением ремонтных и профилактических работ на газовых сетях, модернизацией оборудования и техническим обслуживанием.

В Виннице газа не будет со 2 по 26 июня на отдельных улицах: М. Шимко, О. Антонова, Волошкова, Л. Ратушной, М. Грушевского, Князей Кориатовичей, Г. Сковороды и М. Стельмаха. Также без газоснабжения временно останутся жители сел Агрономическое, Ковалевка, Подольское, Дружелюбовка, Качановка, Семки и поселки Брацлав.

В городах Гайсин, Калиновка, Казатин, Ладыжин, Погребище, Тульчин, Хмельник и Могилев-Подольский отключения голубого топлива запланированы на разных улицах со 2 по 30 июня. Жителей просят заранее перекрыть краны на газовых приборах и обеспечить доступ специалистам для безопасного возобновления поставок. Ремонтные работы будут продолжаться примерно с 09:00 до 16:00.

Все детали можно найти в официальном графике от Газораспределительных сетей Украины.

Отключение газа в Винницкой области – временный шаг для обеспечения надежности газоснабжения в будущем. Жителям советуют быть внимательными и придерживаться рекомендаций специалистов.

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