Подорожчання проїзду у Львівській області це відповідь на зростання вартості пального, обслуговування транспорту та інші логістичні витрати.

Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося мешканців Дрогобича, повідомляє Politeka.

27 травня виконавчий комітет міської ради ухвалив нові тарифи на перевезення пасажирів приміським транспортом. Вартість змінилася вже з наступного дня після офіційного опублікування рішення.

Також у місті запроваджується Картка жителя громади, яка дасть змогу пільговим категоріям безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Пенсіонери зможуть здійснити до 20 поїздок на місяць за Карткою жителя. Учні закладів освіти матимуть право на безоплатне пересування упродовж навчального року до 19:30. Картку можна отримати у Дія Центрі Дрогобича.

Щодо тарифів, то оновлена вартість за приміськими маршрутами варіюється від 18 до 37 гривень. Наприклад, проїзд до Стебника тепер коштує 28 грн, до Нижніх Гаїв — до 34 грн, до Лішні — 35 грн. Залежно від напрямку та віддаленості населеного пункту ціни суттєво відрізняються.

Під час засідання також порушили питання хаотичних стоянок приміських автобусів біля ТЦ «Океан» і на вул. Володимира Великого. Міський голова наголосив на необхідності врегулювання цього питання та анонсував окреме рішення, яке буде винесене на розгляд найближчим часом.

Подорожчання проїзду у Львівській області — відповідь на зростання вартості пального, обслуговування транспорту та інші логістичні витрати. Влада переконана, що це дасть змогу зберегти якість перевезень та стабільну роботу маршрутів в умовах зростаючих цін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Найдешевші квартири у Львові: у місті можна придбати житло за приємними цінами, фото.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де пропонують прихисток для ВПО.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Львові: куди звернутися для отримання виплат.