Подорожание проезда во Львовской области является ответом на рост стоимости горючего, обслуживание транспорта и другие логистические расходы.

Подорожание проезда во Львовской области коснулось жителей Дрогобыча, сообщает Politeka.

27 мая исполнительный комитет городского совета принял новые тарифы на перевозку пассажиров по пригородному транспорту. Стоимость изменилась уже на следующий день после официального опубликования решения.

Также в городе вводится Карта жителя общины, которая позволит льготным категориям бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Пенсионеры смогут совершить до 20 поездок в месяц по карте жителя. Ученики учебных заведений будут иметь право на безвозмездное передвижение в течение учебного года до 19:30. Карточку можно получить в "Дія" Центре Дрогобыча.

Что касается тарифов, то обновленная стоимость по пригородным маршрутам варьируется от 18 до 37 гривен. Например, проезд в Стебник теперь стоит 28 грн, в Нижние Гаи — до 34 грн, в Лишни — 35 грн. В зависимости от направления и удаленности населённого пункта цены существенно отличаются.

В ходе заседания также подняли вопросы хаотических стоянок пригородных автобусов возле ТЦ «Океан» и на ул. Владимира Великого. Мэр отметил необходимость урегулирования этого вопроса и анонсировал отдельное решение, которое будет вынесено на рассмотрение в ближайшее время.

Подорожание проезда во Львовской области – ответ на рост стоимости горючего, обслуживание транспорта и другие логистические расходы. Власти убеждены, что это позволит сохранить качество перевозок и стабильную работу маршрутов в условиях растущих цен.